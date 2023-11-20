Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Jutaan Ubur-Ubur Kepung Pantai Mayangan Probolinggo, Pertanda Apa?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:05 WIB
Viral Jutaan Ubur-Ubur Kepung Pantai Mayangan Probolinggo, Pertanda Apa?
Ilustrasi ubur-ubur. (Foto: Science)
A
A
A

PANTAI Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur jadi pusat perhatian karena serangan ubur-ubur. Kejadian yang viral di media sosial tersebut diduga karena ada penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim.

Organisasi jurnalisme nirlaba, Project Multatuli dalam akun X resmi milik mereka @projectm_org menyebutkan bahwa invasi ubur-ubur menggambarkan bahwa laut sedang tidak baik-baik saja.

"Ini bukan di film, ini terjadi di dunia nyata. Laut sedang tidak baik-baik saja. Jutaan ubur-ubur menyerbu Pantai Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur," tulis @projectm_org seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

Dalam pemberitaannya Project Multatuli menyebutkan bahwa kehadiran jutaan ubur-ubur di Pantai Mayangang dan pantai-pantai lainnya di Indonesia terjadi karena penangkapan ikan yang berlebih, perubahan iklim, dinamika oseanografi, dan eutrofikasi.

Telusuri berita women lainnya
