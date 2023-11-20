Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Lokasi Chris Martin Coldplay Nyeker Masuk Google Maps, Jadi Jalur Wisata?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:26 WIB
Viral Lokasi Chris Martin Coldplay Nyeker Masuk Google Maps, Jadi Jalur Wisata?
Lokasi Chris Martin Coldplay nyeker di Jakarta. (X @IDWantsColdplay)
KONSER Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Rabu 15 November 2023, berlangsung sangat meriah. Energi dari tur perdana band rock asal Inggris itu ke Indonesia masih terasa sampai kini.

Kehebohan sudah terjadi sebelum konser Coldplay dimulai. Misalnya saat sang vokalis Chris Martin tertangkap kamera netizen sedang berjalan kaki di sekitaran kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Chris Martin terlihat berjalan kaki tanpa alas alias nyeker yang membuat warganet heboh dengan aksi tersebut. Diketahui, ia berjalan kaki di sekitar waduk Setiabudi dengan menggunakan kaus abu-abu, celana pendek, dan topi hitam.

Beberapa orang yang diyakini sebagai pengawal dan pihar organizer mengikuti Chris Martin berjalan kaki. Itu terlihat dari salah satu video dari netizen yang mendapati pentolan grup band Coldplay itu sedang berjalan kaki.

Halaman:
1 2 3
      
