Sandiaga Dorong Pelaku Ekraf Pontianak Optimalkan Media Sosial untuk Pasarkan Produk

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif yang tergabung di dalam UMKM Mandiri Pontianak, Kalimantan Barat, memanfaatkan secara optimal platform media sosial untuk memasarkan produk sehingga ekonomi tumbuh dan lapangan kerja terbuka makin lebih luas.

Dalam acara Pengukuhan DPP UMKM Mandiri dan Talkshow Pemberdayaan Pelaku UMKM Ekraf di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu, 18 November 2023, Sandi mengatakan, digital marketing melalui media sosial memberikan kemudahan dalam mengamplifikasi promosi dan pemasaran produk lokal di platform digital. Sehingga jangkauan pasar lebih luas, tidak hanya pasar domestik tapi juga global.

"Lebih dari 4,62 miliar penduduk dunia sudah menjadi pengguna media sosial. Karenanya setiap pelaku industri harus memahami dan memaksimalkan platform digital dalam berbisnis," ujar Sandi.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kemenparekraf kata dia, akan terus hadir dengan memberikan pendekatan 3P yakni pelatihan, pemasaran, dan permodalan kepada para pelaku UMKM. Karena selain menghadirkan produk UMKM yang unggul dan berdaya saing serta menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri, pelaku usaha perlu mengambil peluang untuk melakukan ekspor.

"Pendekatan 3P ini menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah sendiri dan kita yakin dengan semangat dari para pelaku UMKM mandiri ini kita bisa menggerakkan ekonomi," kata Sandi.

Pada kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga yang didampingi Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harrison turut mengukuhkan DPP UMKM Mandiri.

UMKM Mandiri adalah sebuah ekosistem yang menjadi penggerak ekonomi Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Dimana ada sekitar 30 ribu UMKM yang bergabung di UMKM Mandiri.