Jepang Wajibkan Turis Indonesia Tes TBC Tahun Depan, Apa Alasannya?

MENTERI Kesehatan Jepang, Keizo Takemi berencana mewajibkan tes tuberkulosis (TBC) terhadap wisatawan yang datang ke negaranya untuk kunjungan lebih dari tiga bulan.

Enam negara yang kena aturan itu yakni Filipina, Vietnam, China, Indonesia, Nepal, dan Myanmar.

Langkah tersebut dimbil menyusul meningkatnya jumlah pasien TBC di negeri sakura yang ternyata berasal dari negara-negara tersebut.

Takemi menjelaskan orang-orang dari negara tersebut akan terlebih dahulu diminta tes TBC di institusi medis yang telah ditunjuk pemerintah Jepang, sebelum melakukan perjalanan ke negaranya.

(Foto: Instagram/@jason.visuals)

Namun, jika wisatawan tersebut ternyata ditemukan hasil positif pada tesnya, maka Jepang tidak akan mengeluarkan visa kepada mereka.

Karena meningkatnya jumlah pasien TBC kelahiran asing di Jepang, membuat kementerian terkait akhirnya memutuskan pada 2018 untuk memperkenalkan pengujian, tetapi rencananya tersebut tertunda.

“Kami sedang membuat persiapan untuk implementasi sesegera mungkin,” kata Takemi, melansir The Asahi Shimbun.

“Kami berharap untuk memulai di tahun fiskal berikutnya,” tambahnya.