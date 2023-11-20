Menarik! Inilah Kuliner Khas Timur Tengah di Indonesia yang Diperkenalkan Chef Bintang Michelin Greg Malou

KULINER Timur tengah di Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Untuk itu, Maestro kuliner Timur Tengah yang telah mendapat predikat Chef Bintang Michelin, Greg Malouf hadir di Indonesia.

Kehadiran Chef Greg Malouf di Indonesia untuk mengenalkan kuliner otentik khas Timur Tengah lewat kolaborasi bersama Al Nafoura Le Meridien Jakarta.

Bertemakan "The Art of Mezza", Chef Greg Malouf menyajikan hidangan Timur Tengah yang telah diadaptasi dari berbagai pelatihan yang pernah diikuti olehnya, mulai dari Prancis, Italia, Austria, dan Hongkong. Bahkan, hidangan buatannya pun terdapat gabungan dari resep milik nenek dan ibunya. Sehingga menghasilkan rasa yang otentik khas Timur Tengah.

"Jadi menu yang saya hadirkan itu merupakan menu fusion yang menggabungkan masakan tradisional Timur Tengah, resep ibu dan nenek saya, tapi disajikan dengan teknik dan presentasi Barat modern. Sehingga tetap ada sentuhan inspirasinya di berbagai negara," kata Chef Greg di Le Meridien Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hidangan dibagi menjadi tiga, appetizer, main course, dan dessert. Untuk appetizer sendiri dibuka dengan Malouf Mezza yang terdiri dari zaitun Kalamata yang diasinkan, housemade keju Shanklessh, za'atar hazelnut, dan roti Kharc.

Kemudian berlanjut dengan Silky Hummus khas lebanon dan Fatima's Finger yang berisikan daging domba dan terong. Ada pula Cured Salmon Bastourma yang terdiri dari potongan sayuran, salmon, dan green chili sauce.