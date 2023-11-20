Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Makanan Tinggi Protein Bikin Kenyang Lebih Lama, Cocok untuk Diet Turunkan BB

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:30 WIB
6 Makanan Tinggi Protein Bikin Kenyang Lebih Lama, Cocok untuk Diet Turunkan BB
Makanan tinggi protein, (Foto: Ededchecine/Freepik)
A
A
A

MAKANAN yang mengandung protein tinggi, cocok sekali untuk Anda yang sedang diet berjuang menurunkan berat badan.

Penelitian menunjukkan bahwa protein dalam makanan, memang membantu untuk g mengenyangkan. Makanan dengan kandungan tinggi protein akan membantu perut jadi terasa lebih kenyang dalam waktu yang lama, meski porsi yang dimakan hanya sedikit.

Hal ini karena, protein mengurangi tingkat hormon kelaparan ghrelin. Dengan perut yang terasa kenyang lebih lama, artinya bisa menghindari untuk mengonsumsi makanan yang tidak perlu seperti mengemil.

Nah, dari banyaknya makanan protein, berikut ini 5 makanan tinggi protein bikin kenyang lebih lama yang cocok dikonsumsi bagi orang-orang yang ingin berdiet menurukan berat badannya, sebagaimana dikutip dari Healthline, Senin (20/11/2023)

1. Kacang-kacangan: Kacang-kacangan seperti buncis , kacang polong, lentil, dan kacang tanah memiliki nutrisi yang sangat luar biasa. Makanan ini kaya akan serat dan protein nabati, namun kepadatan energinya relatif rendah. Hal ini membuat kacang-kacangan sangat mengenyangkan perut.

2. Keju cottage: Dari banyak jenis keju, keju cottage merupakan salah satu yang dapat diandalkan untuk diet. Sebab, keju cottage rendah lemak dan karbohidrat, namun tinggi protein. Kandungan proteinnya yang tinggi dapat membantu Anda merasa kenyang, meski mengonsumsi kalori yang relatif sedikit. Suatu hasil penelitian menyebutkan, efek mengenyangkan makan keju cottage mirip dengan menyantap telur.

Halaman:
1 2 3
      
