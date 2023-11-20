Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Menyeduh Teh: Pakai Suhu 80 Derajat Jangan Lebih dari 3 Menit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:39 WIB
Tips Menyeduh Teh: Pakai Suhu 80 Derajat Jangan Lebih dari 3 Menit
Teh. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN kopi, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil teh kelas dunia. Minum teh memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, kandungan kafeinnya lebih rendah dibandingkan kopi sehingga lebih aman bagi lambung Anda.

Bagi yang ingin menikmati manfaat teh bagi kesehatan, Bimbi Mahesa, pemilik Puchik Tea Bar, berbagi tips menyeduh teh celup yakni menyeduh dalam segelas air bersuhu 60-80 derajat Celcius selama tidak lebih dari 3 menit.

"Blender teh atau teh celup. Diamkan di dalam botol paling lama 3 menit, kalau sudah 3 menit keluarkan. Kalau terlalu lama akan terlalu kuat dan kurang baik," kata Bimbi seperti dilansir dari Antara.

Menurut Bimbi, teh celup yang sudah dipakai bisa digunakan kembali setelah 2-3 jam, namun harus disimpan dalam wadah kedap udara agar teh tidak teroksidasi di udara. Jika teh dibiarkan terlalu lama dalam gelas dengan suhu air panas, maka akan terasa terlalu kuat dan menyebabkan masalah ginjal.

Sebagai pelaku usaha di bidang usaha minuman teh, Bimbi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jenis teh yang dapat diracik dan dipadukan dengan campuran bunga, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain-lain.

“Tujuan kami menganalisis kopi sehingga kami dapat mengubah asumsi kami tentang teh dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat teh,” ujarnya dalam konferensi belum lama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kopi Teh minum teh konsumsi teh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181083//ilustrasi-qgB8_large.jpg
Kafe Ini Sajikan Kopi Termahal di Dunia, Secangkir Rp16 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177320//edamame-xSlI_large.jpg
Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174721//kopi-8AZU_large.jpg
3 Tips Minum Kopi untuk Penderita GERD, Biar Gak Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150164//wapres_gibran-CFNi_large.jpg
Panen Raya, Wapres: Indonesia Penghasil Kopi Nomor 4 Terbesar di Dunia 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement