Tips Menyeduh Teh: Pakai Suhu 80 Derajat Jangan Lebih dari 3 Menit

SELAIN kopi, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil teh kelas dunia. Minum teh memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, kandungan kafeinnya lebih rendah dibandingkan kopi sehingga lebih aman bagi lambung Anda.

Bagi yang ingin menikmati manfaat teh bagi kesehatan, Bimbi Mahesa, pemilik Puchik Tea Bar, berbagi tips menyeduh teh celup yakni menyeduh dalam segelas air bersuhu 60-80 derajat Celcius selama tidak lebih dari 3 menit.

"Blender teh atau teh celup. Diamkan di dalam botol paling lama 3 menit, kalau sudah 3 menit keluarkan. Kalau terlalu lama akan terlalu kuat dan kurang baik," kata Bimbi seperti dilansir dari Antara.

Menurut Bimbi, teh celup yang sudah dipakai bisa digunakan kembali setelah 2-3 jam, namun harus disimpan dalam wadah kedap udara agar teh tidak teroksidasi di udara. Jika teh dibiarkan terlalu lama dalam gelas dengan suhu air panas, maka akan terasa terlalu kuat dan menyebabkan masalah ginjal.

Sebagai pelaku usaha di bidang usaha minuman teh, Bimbi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jenis teh yang dapat diracik dan dipadukan dengan campuran bunga, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain-lain.

“Tujuan kami menganalisis kopi sehingga kami dapat mengubah asumsi kami tentang teh dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat teh,” ujarnya dalam konferensi belum lama ini.