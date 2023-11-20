Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Cicipi Es Pisang Ijo Khas Makassar, Ini Dia Resepnya!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:04 WIB
Ganjar Pranowo Cicipi Es Pisang Ijo Khas Makassar, Ini Dia Resepnya!
Resep es pisang ijo, kuliner Makassar yang dicicipi Ganjar Pranowo. (Foto: Cookpad)
RESEP es pisang ijo yang paling maknyus menjadi salah satu yang paling dicari oleh para masyarakat Indonesia ketika Ganjar Pranowo mengunjungi Makassar untuk menghadiri acara Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18 November 2023.

Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo menyentuh isu gejolak penegakan hukum di Indonesia yang mendapat perhatian. Menurutnya, penegakan hukum saat ini tidak tegas, dan kelemahan dalam penegakan hukum merupakan peringatan yang serius.

Ganjar Pranowo bahkan mengakui adanya makna simbolisme dalam pemilihan baju hitam yang ia kenakan, menyatakan bahwa baju hitam tersebut menjadi simbol dari penegakan hukum yang saat ini tidak tegas.

"Iya, disimbolkan dengan memakai baju hitam ini," ujar Ganjar, menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam presentasinya dengan mengenakan baju hitam, Ganjar Pranowo mengajak masyarakat, khususnya para penegak hukum di Indonesia, untuk selalu menjaga agar sistem hukum berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang bersifat imparsial dan memberikan keadilan kepada semua.

"Harus benar-benar imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya, itu yang paling penting," kata Ganjar Pranowo.

Kembali dengan resep Es Pisang Ijo yang super enak, rasanya tidak mungkin jika masyarakat Indonesia memisahkan Makassar dengan makanan tersebut. Oleh sebab itu, berikut ini kami sajikan resep Es Pisang Ijo paling maknyus.

Resep Es Pisang Ijo Paling Maknyus

Es pisang ijo

Bahan untuk membuat Es Pisang Ijo yang otentik:

1. 10 Buah Pisang Kepok/Pisang Tanduk/Pisang Nangka

2. 600 Ml Air

3. 150 Gram Tepung Beras

4. 150 Gram Tepung Terigu

5. 60 Gram Gula Pasir

6. 65 Ml Santan Kental Instan

7. 1/2 Sdt Garam

8. Secukupnya Pasta Pandan

Bahan Bubur Sumsum:

1. 750 Ml Air

2. 100 Gram Tepung Beras

3. 65 Ml Santan Kental Instan

4. 1/2 Sdt Garam

5. 2 Lembar Daun Pandan

Bahan Saus Santan:

1. 65 Ml Santan Kental Instan

2. 500 Ml Air

3. 2 Lembar Daun Pandan

4. 2 Sdm Tepung Maizena

5. 1/2 Sdt Garam

Halaman:
1 2
      
