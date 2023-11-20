Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

BRI Dorong UMKM Go Global, Masa Depan Modest Fashion Indonesia Menjanjikan

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:49 WIB
BRI Dorong UMKM Go Global, Masa Depan Modest Fashion Indonesia Menjanjikan
Model memamerkan koleksi modest fashion dari desainer Indonesia. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk concern mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menciptakan produk yang bisa go global. Kualitas adalah tantangan bagi UMKM saat ini.

Gaung fashion Indonesia go global terus berkumandang. Semangat ini terus dijaga dan mendorong para pelaku industri fashion, termasuk UMKM menggali kreativitas agar bisa menciptakan produk berdaya saing tinggi.

Belakangan ini, industri fashion di Indonesia, khususnya modest fashion berkembang pesat. Modest fashion telah menjadi fenomena global dan salah satu kekuatan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

IN2MF

Peluang inilah yang membuat para desainer hingga UMKM turut menggarap pasar tersebut, sambil menjalankan bisnis lain yang sudah ada. Mereka berlomba memproduksi koleksi busana dengan desain yang tidak biasa. Termasuk mengolah wastra dari berbagai daerah menjadi identitas produk modest fashion Indonesia, yang membedakan dengan negara lain. Ini sekaligus memberikan tawaran baru untuk pasar global.

Selain sarat makna dan budaya, wastra juga memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Menurut data Kementerian Perindustrian RI, ekspor wastra Nusantara, khususnya batik mencapai 64,56 juta dolar AS sepanjang 2022 dan diperkirakan mencapai 100 juta dolar AS pada 2023. Minat terhadap wastra Nusantara, khususnya batik berarti bagus dan mendunia.

Namun, tugas para desainer dan UMKM memang tidak berhenti pada bagian produksi saja. Mereka perlu mempromosikan karya mereka dan memperkuat branding. Itu yang sering menjadi kendala mereka selama ini.

IN2MF

Menurut National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma, dukungan para stake holder hingga perbankan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis fashion dari para desainer dan UMKM.

“Peran perbankan memang sangat besar sekali, tidak sekadar permodalan seperti membantu sistem pembayaran. Lebih dari itu, bisa memberikan support. Terutama bagian memperkuat branding, harus diperhatikan juga,” tutur Ali Charisma kepada okezone.com di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/194/3063222/inara_rusli-a4pd_large.jpeg
Inara Rusli Tanggapi Perkembangan Modest Fashion di Indonesia: Lebih Banyak Improvement dan Variasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/194/3063209/modest_fashion_week_2024-DTXA_large.jpeg
Designer Lisa Fitria Bongkar Sisi Gelap Modest Fashion Indonesia: Dijiplak, Saya Temuin di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3061985/buttonscarf_di_dubai_fashion_week-y0J5_large.jpg
Buttonscarves Debut di Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/194/3007168/genjot-modest-fashion-indonesia-di-pasar-asia-bank-indonesia-gelar-in2mf-2024-di-kuala-lumpur-dwqFe3hdGZ.JPG
Genjot Modest Fashion Indonesia di Pasar Asia, Bank Indonesia Gelar IN2MF 2024 di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000706/pakar-sebut-indonesia-belum-siap-jadi-kiblat-fashion-muslim-dunia-kenapa-3R8EgOh28g.jpg
Pakar Sebut Indonesia Belum Siap Jadi Kiblat Fashion Muslim Dunia, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/194/2981314/pertama-kali-modinity-fashion-parade-2024-digelar-tampilkan-modest-tapi-modern-BEcV2rDO9V.jpg
Pertama Kali Modinity Fashion Parade 2024 Digelar, Tampilkan Modest Tapi Modern
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement