Bonge Cs Pamer Tas Kreatif Berwajah Ganjar-Mahfud MD di Citayem Fashion Week Reborn

KOTA Tua, Jakarta Pusat menjadi tempat fashion show beberapa remaja. Mereka adalah para muda-mudi yang sempat viral karena fenomena Citayam Fashion Week 2022 lalu. Terlihat ikon-ikon Citayam Fashion week seperti Bonge, Kurma, Ale, dan Roy nampak hadir di tempat itu.

Kemeriahan sore tadi ternyata merupakan inisiasi dari Jurkam Muda Generasi Pemenang di bawah pimpinan Deputi Kinetik Teritorial Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan. Jurkam Muda Generasi Pemenang mengadakan giat Citayem Fashion Week Reborn.

Wadir Jurkam Muda Deputi Kinetik Ganjar Mahfud, Piet Cintya Mawar mengatakan pihaknya ingin membuat Citayam Fashion Week Reborn yang bertujuan untuk menghidupkan kembali fenomena tersebut.

“Dengan adanya visi misi dari Ganjar Mahfud tentang ekonomi kreatif memang benar-benar diperlihatkan. Dan teman-teman pelaku kreatif diberi ruang ketika Ganjar Mahfud jadi presiden,” ujar Piet kepada MNC Portal di kawasan Kota Tua.

Piet menambahkan acara ini menghadirkan banyak influencer dan tokoh lokal, khususnya mereka yang tergabung dalam Citayam Fashion Week. “Kegiatan kita ada diskusi interaktif, ada fashion show ala-ala kekinian mereka,” jelasnya.

Dari pantauan MNC Portal, para anak muda ini juga diberikan kenang-kenangan berupa tas kreatif dengan gambar wajah Ganjar dan Mahfud.

“Kita berikan tas, kenang-kenangan untuk olahraga. Jadi sebagai bukti kalau Jurkam Muda Pemenang hadir di kalangan anak muda dan komunitas pemuda lokal,” tutup Piet.

(Martin Bagya Kertiyasa)