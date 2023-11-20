Advertisement
HOME WOMEN FASHION

DJ Ana Livian Tampil Sporty di Acara Table Tennis Okezone 2023

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:05 WIB
DJ Ana Livian Tampil Sporty di Acara Table Tennis Okezone 2023
A
A
A

PENAMPILAN menarik dari DJ Ana atau Ana Livian di Table Tennis Okezone 2023 cukup memukau. Dia mampu membius penonton dengan aksinya membaikan musik.

DJ cantik ini membawakan mixing lagu dari DJ terkenal Peggy Gou dengan lagunya berjudul "It Goes Like".

Bukan hanya apik memainkan lagu, DJ Ana pun begitu memukau dengan penampilan sporty-nya. Dia telihat memakai mini skirt dengan kaus polos putih, ditambah sneakers untuk.

"Sebenarnya menggunakan outfit yang cocok dengan kita itu percaya diri aja makenya. Kadang bajunya udah cocok dan bagus tapi kita ga pede makenya itu bakal keliatan aneh dan kita gak nyaman pakenya,' ujarnya.

DJ Ana

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
