Hidup Lagi Cape-capeknya Hijab Perempuan Ini Malah Nyangkut di Behel, Netizen: Pak Damkar Tolong

BEHEL memang digunakan untuk merapikan gigi sehingga terlihat rapi dan teratur. Ada juga mereka yang sengaja memasang behel demi estetik semata, meskipun pada dasarnya tidak mengalami masalah dengan giginya.

Namun, penggunaan behel ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak berbagai masalah yang kerap ditimbulkan. Bukan hanya masalah sisa-sisa makanan yang menyangkut, ternyata apapun bisa tersangkut di behel. Seperti yang dialami seorang perempuan yang baru-baru ini viral di media sosial TikTok.

Pasalnya, alih-alih makanan, yang tersangkut di behelnya malah bagian ujung hijab yang tengah dipakainya. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @tasaneerafa.

Momen hijab nyangkut di behel perempuan itu terjadi saat ia tengah mengikuti sebuah kelas di kampusnya. Ia sendiri ternyata salah satu mahasiswi di Universitas IPB Bogor.

“Hidup lagi cape capenya malah jilbab nyangkut di behel,” tulis keterangan video tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat momen-momen saat perempuan tersebut kesulitan untuk melepaskan ujung hijab yang tersangkut di bagian depan behel yang dikenakan di giginya itu. Ia bahkan sampai meminta pertolongam teman yang duduk di dekatnya.

Meski tampak kesusahan, namun momen tersebut tampak jenaka dan sukses mengundang gelak tawa netizen. Pasalnya, saking kesusahannya, mulutnya sampai harus terus menganga.

Tidak sedikit juga dari netizen yang ternyata mengalami pengalaman serupa ketika menggunakan behel. Bahkan, ada juga netizen yang menyuruhnya untuk meminta bantuan petugas damkar.