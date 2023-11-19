Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hidup Lagi Cape-capeknya Hijab Perempuan Ini Malah Nyangkut di Behel, Netizen: Pak Damkar Tolong

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:08 WIB
Hidup Lagi Cape-capeknya Hijab Perempuan Ini Malah Nyangkut di Behel, Netizen: Pak Damkar Tolong
Viral Jilbab Nyangkut di Behel. (Foto: TikTok)
A
A
A

BEHEL memang digunakan untuk merapikan gigi sehingga terlihat rapi dan teratur. Ada juga mereka yang sengaja memasang behel demi estetik semata, meskipun pada dasarnya tidak mengalami masalah dengan giginya.

Namun, penggunaan behel ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak berbagai masalah yang kerap ditimbulkan. Bukan hanya masalah sisa-sisa makanan yang menyangkut, ternyata apapun bisa tersangkut di behel. Seperti yang dialami seorang perempuan yang baru-baru ini viral di media sosial TikTok.

Pasalnya, alih-alih makanan, yang tersangkut di behelnya malah bagian ujung hijab yang tengah dipakainya. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @tasaneerafa.

Momen hijab nyangkut di behel perempuan itu terjadi saat ia tengah mengikuti sebuah kelas di kampusnya. Ia sendiri ternyata salah satu mahasiswi di Universitas IPB Bogor.

Viral Hijab Nyangkut

“Hidup lagi cape capenya malah jilbab nyangkut di behel,” tulis keterangan video tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat momen-momen saat perempuan tersebut kesulitan untuk melepaskan ujung hijab yang tersangkut di bagian depan behel yang dikenakan di giginya itu. Ia bahkan sampai meminta pertolongam teman yang duduk di dekatnya.

Meski tampak kesusahan, namun momen tersebut tampak jenaka dan sukses mengundang gelak tawa netizen. Pasalnya, saking kesusahannya, mulutnya sampai harus terus menganga.

Tidak sedikit juga dari netizen yang ternyata mengalami pengalaman serupa ketika menggunakan behel. Bahkan, ada juga netizen yang menyuruhnya untuk meminta bantuan petugas damkar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hijab Behel viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement