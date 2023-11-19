Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Wika Salim Tampil dengan Dress Gold, Bikin Orang Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |06:07 WIB
5 Potret Wika Salim Tampil dengan Dress Gold, Bikin Orang Salfok
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

WIKA Salim salah satu penyanyi Tanah Air yang namanya tengah naik. Tidak heran, selain banyak diundang di channel Youtube, perempuan cantik ini juga tampil sebagai pembuka Piala Dunia U-17 kemarin.

Sebagai penyanyi, dia selalu tampil all out dengan outfit yang digunakan. Tak jarang dia menunjukkan keseksian yang bikin penonton salfok. Seperti baru-baru ini Wika menjadi salah satu musisi yang ramaikan malam penganugerahan Soedirman Awards 2023.

Dia nampak memakai slim dress warna gold. Penasaran seperti apa penampilan Wika Salim? Beirkut ulasannya dari Instagram @wikasalim.

Pose anggun

Wika Salim

Potret Wika saat berada di backstage sebelum manggung. Dia duduk anggun di kursi sambil melipat kakinya. Pedangdut asal Bogor ini terlihat menambahkan beberapa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Pamer bibir seksi

Wika Salim

Untuk mempercantik tampilannya, dia memilih rambut dicepol dan menyisahkan poni samping. Wika juga memakai makeup bold di area mata dan lipstik merah merona. Dia pose dengan sedikit membuka mulutnya, sehingga bibir bawahnya yang tebal dan seksi makin menggoda.

Sukses hibur penonton

Wika Salim

Penampilan Wika di acara tersebut sukses menghibur penonton. Dia membawakan beberapa lagu hits. Meski di foto dari kejauhan, namun kecantikan Wika begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
