Potret Revalina Temat Pamer Cincin Nikah dengan Samuel Zylgwyn, Sah Pakai Adat Jawa

REVALINA Temat dan Samuel Zylgwyn baru saja resmi melangsungkan pernikahan. Namun, bukan pernikahan sungguhan, melainkan dalam sinetron yang mereka bintangi 'Jangan Bercerai Bunda'.

Perjalanan cinta mereka memang terbilang tidak mudah. Ada pasang surut yang mereka lalui, salah satunya restu orangtua. Namun, kini keduanya telah bahagia melangsungkan pernikahan.

Momen bahagia itu di unggah Revalina ke akun Instagramnya @vatemat. Berikut potretnya, Senin (20/11/2023).

1. Pamer cincin

Dalam sinetron Revalina yang berperan sebagai Nabila dan Samuel sebagai Firman, akhirnya resmi melangsungkan pernikahan. Keduanya begitu senang memamerkan cincin pernikahan.

2. Cium tangan suami

Usai sah menjadi suami istri, keduanya pun melangsungkan rangkaian acara. Salah satunya Nabila yang mencium tangan Firman yang resmi menjadi suami. Senyum seringah puh terlihat dari wajah mereka.