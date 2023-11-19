Adu Gaya Hijab Santyka Fauziah dan Nathalie Holscher, Bikin Hati Sule Adem

SANTYKA Fauziah belakangan menjadi sorotan warganet karena kedekatannya dengan Sule. Tak sedikit pula mereka didoakan untuk segera bersama.

Santyka memang memiliki paras cantik dengan penampilan hijabnya. Tentu hal ini pula mengingatkan dengan mantan istri sang komedian, Nathalie Holscher.

Ibu satu anak itu ketika masih menjadi istri Sule pun terlihat cantik memakai hijab. Gayanya sering menjadi sorotan karena terbilang stylish.

Kini, warganet kembali dibuat penasaran dengan gaya keduanya saat memakai hijab. Dua wanita cantik yang bikin hati Sule adem.

Mengutip akun Instagram @santykafauziah dan @nathalieholscher, berikut adu gaya hijab Santyka dan Nathalie.

1. Warna hitam

Tampil dengan gaya hijab bernuansa hitam, baik Santyka maupun Nathalie terlihat sangat memukau. Santyka yang tampil dengan gaya hijab jadul seperti era 1980an, seolah tetap memperlihatkan kesan casual pada penampilannya. Ditambah dengan penambahan vest serta kemeja berwarna hijau, serta sneakers, dia nampak melakukan pose miror selfie.

Sedangkan pada Nathalie, dia memilih mengenakan pashmina dengan menggunakan inner hijab, serta bold makeup look. Sehingga menjadikan wanita kelahiran 14 Desember 1992 itu nampak sangat stunning.

Ditambah pada bagian bawah hijabnya, Nathalie nampak membiarkan hijabnya begitu saja, hingga membuatnya tertiup angin yang membuat kesan penampilannya semakin kece.