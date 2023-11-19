Viral Aldi Taher Nyamar Jadi Chris Martin, Pura-Pura Jalan Nyeker Sambil Pakai Topi

SEBELUM menggelar konsernya, vokalis Coldplay Chris Martin tertangkap kamera tengah berjalan tanpa alas kaki di sekitar area pedestrian Jakarta. Bahkan, area tempat Chris Martin berjalan kaki tersebut mendapat pinpoint di Google Maps.

Momen itu lantas viral dan banyak dibuat meme hingga parodi nan ‘kocak’ oleh netizen. Salah satunya, seperti konten video viral yang diunggah oleh akun TikTok @nikkifadlin.

Dalam video tersebut, ia bertingkah seolah-olah menjadi salah satu netizen yang sedang lewat di salah satu pedestrian Jakarta. Saat itu, ia tak sengaja melewati seseorang yang sedang berjalan tanpa alas kaki.

Postur, baju dan gerakan jalannya sama persis seperti penampilan Chris Martin ketika berjalan di pedestrian yang videonya belakangan juga sempat sangat viral. Sontak ia lantas langsung berhenti untuk meminta foto dengan sosok bertopi yang ia kira Chris Martin tersebut.

“Rejeki nggak kemana. Walaupun nggak kebagian nonton Chris Martin di Jakarta, tapi siapa sangka?” tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.

“Chris martin!! Selfie lah!!” ujar pria dalam video tersebut.

Namun, tidak disangka, saat membuka topi, pria yang disangka Chris Martin itu ternyata adalah Aldi Taher.

Artis fenomenal yang pernah bikin heboh netizen karena menyanyikan lagu ‘Yellow’ milik Coldplay itu lantas sukses nge-prank netizen. “Wakwaaaaw,” timpal Aldi Taher, disusul dengan gelak tawanya.