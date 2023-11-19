Ramalan Zodiak 20 November 2023 untuk Aquarius dan Pisces

RAMALAN zodiak 20 November 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Diwarta dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin 20 November 2023 dari ahli astrologi Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 November 2023

Salah satu masa yang paling menantang dalam setahun akan segera berakhir dan dalam hitungan hari apa yang tampak begitu sulit tiba-tiba akan terlihat mudah, setidaknya bagi para pribadi Sagitarius. Meski masih awal pekan, tak ada salahnya loh memberi diri Anda izin dan waktu untuk bersenang-senang baik di rumah mau pun di tempat kerja.

Ramalan Zodiak Capricorn 20 November 2023

Senin bukan hari yang cukup menyenangkan bagi orang-orang Capricorn, Anda mungkin sangat kesal dengan apa yang dikatakan dan dilakukan orang-orang tertentu di hari ini, tetapi tidak semua hal bisa Anda kendalikan, atau lakukan yang dapat mengubah keadaan, jadi biarkan saja alias tidak usah diambil pusing.

BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)