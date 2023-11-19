Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 20 November 2023 untuk Gemini dan Cancer

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 20 November 2023 untuk Gemini dan Cancer
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMALAN zodiak 20 November 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Diwarta dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Gemini dan Cancer pada Senin 20 November 2023 dari ahli astrologi Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Gemini 20 November 2023

Ada waktunya Anda tak perlu mengambil semua keputusan, contohnya hari ini. Biarkan teman dan orang terkasih memutuskan ke mana akan pergi dan apa yang akan dilakukan hari ini, Anda tidak hanya akan membuat mereka bahagia tetapi Anda sendiri juga akan menikmati waktu yang santai dan menyenangkan.

Anda tidak selalu harus menjadi orang yang memimpin loh! Sesekali jadi pengikut juga tidak apa-apa kan?

Ramalan Zodiak Cancer 20 November 2023

Anda bersenang-senang di hari ini, tapi konsekuensinya memang jadi menghabiskan banyak uang. Cobalah untuk lebih cerdas dan kencangkan ikat pinggang Anda sedikit selama beberapa hari ke depan. Kencangkan ikat pinggang sedikit saja, tidak perlu sampai membuat diri sendiri jadi tak bahagia dan sengsara.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement