HOME WOMEN LIFE

Gemini hingga Libra, Zodiak Berani Coba Tren Kuliner Terbaru

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |23:00 WIB
Gemini hingga Libra, Zodiak Berani Coba Tren Kuliner Terbaru
Zodiak berani coba tren kuliner terbaru, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI halnya fesyen dan musik, dunia kuliner seputar makanan dan minuman juga berkembang secara pesat. Setiap hari ada saja tren makanan terbaru, yang bagi sebagian orang sangat menarik untuk dicoba.

Jika Anda memiliki teman, sahabat, atau mungkin sanak keluarga yang selalu berani dan cepat alias terdepan dalam mencoba berbagai tren makanan terbaru yang sedang hits, bisa jadi orang tersebut adalah satu dari pemilik empat zodiak ini.

Ya, empat zodiak yang secara astrologi, disebutkan tak takut mencoba tren terbaru termasuk tren soal makanan. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (19/11/2023) simak yuk ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Gemini: Orang-orang Gemini adalah menggemari wisata kuliner terkenal, tak masalah sekalipun itu di pinggir jalan. Para Gemini gemar memburu kuliner dengan memiliki citra rasa yang enak dan mencoba hal-hal baru.

2. Sagitarius: Para Sagitarius pada dasarnya adalah seorang foodie, orang yang sangat cinta dan paham dengan makanan. Makanya tak heran begitu uka berwisata kuliner dan mencoba berbagai hidangan yang sedang tren, baginya menyantap sesuatu adalah pengalaman yang unik.

