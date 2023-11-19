Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Punya Bakat Alami Jadi Om dan Tante Idaman Para Keponakan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Punya Bakat Alami Jadi Om dan Tante Idaman Para Keponakan
Zodiak berbakat jadi om dan tante idaman, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang ada yang mempunyai naluri mengasuh dan mengayomi anak kecil dengan baik, walau belum pernah memiliki anak.

Tipe orang seperti ini, biasanya punya bakat menjadi seorang om dan tante ideal idaman bagi para keponakannya. Menariknya, jika dari kacamata astrologi, karakter seperti ini dimiliki oleh beberapa tanda zodiak tertentu loh! Apa saja? Apakah zodiak Anda termasuk di delamnya? Mengutip Times of India, Minggu (19/11/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Cancer: Zodiak yang dikenal punya sifat penyayang dan empatik tinggi. Sebagai tante dan om, mereka sangat baik dalam menciptakan lingkungan hangat dan penuh kasih sayang untuk keponakan mereka.

2. Leo: Sebagai om atau tante, para Leo akan berusaha yang terbaik untuk keponakannya, senang bermain bersama para ponakannya, memberikan semangat sehingga memberikan pendekatan yang penuh kasih sayang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement