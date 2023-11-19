4 Zodiak Punya Bakat Alami Jadi Om dan Tante Idaman Para Keponakan

SEBAGIAN orang ada yang mempunyai naluri mengasuh dan mengayomi anak kecil dengan baik, walau belum pernah memiliki anak.

Tipe orang seperti ini, biasanya punya bakat menjadi seorang om dan tante ideal idaman bagi para keponakannya. Menariknya, jika dari kacamata astrologi, karakter seperti ini dimiliki oleh beberapa tanda zodiak tertentu loh! Apa saja? Apakah zodiak Anda termasuk di delamnya? Mengutip Times of India, Minggu (19/11/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Cancer: Zodiak yang dikenal punya sifat penyayang dan empatik tinggi. Sebagai tante dan om, mereka sangat baik dalam menciptakan lingkungan hangat dan penuh kasih sayang untuk keponakan mereka.

2. Leo: Sebagai om atau tante, para Leo akan berusaha yang terbaik untuk keponakannya, senang bermain bersama para ponakannya, memberikan semangat sehingga memberikan pendekatan yang penuh kasih sayang.

