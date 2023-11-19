Vionita Sihombing Tampil Sporty di Turnamen Tenis Meja Okezone 2023

PENYANYI cantik Vionita Sihombing memang dikenal setelah memenangkan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada musim keempat. Dengan suara indahnya, Vionita berhasil mencuri perhatian penonton dan membuktikan bahwa bakatnya layak diakui di dunia musik tanah air.

Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Vionita juga menunjukkan minat dan kecintaannya terhadap olahraga, terutama tenis meja. Baru-baru ini, ia tampil dalam sebuah acara turnamen tenis meja yang diselenggarakan oleh Okezone. Lalu bagaimana tanggapan Vionita terhadap acara tersebut?

"Aku seneng banget bisa tampil di sini, dan kebetulan aku juga suka olahraga dan suka main tenis meja. Penontonnya juga meriah," ujar Vionita kepada Okezone di kawasan Gedung Olahraga UNJ, Jakarta Timur.

Ketika ditanya tentang persiapan khusus untuk penampilannya, Vionita mengungkapkan bahwa persiapannya lebih fokus pada vocalizing. Mengenai pemilihan lagu, Vionita menjelaskan bahwa tidak ada alasan khusus dalam pemilihan lagu, namun sejujurnya, ia ingin mengganti lagu dengan yang lebih semangat.

Tentang outfit, ia memilih tampil lebih sporty yang sengaja dilakukan karena suasana olahraga tenis meja. Vionita berbagi bahwa ia sengaja menggunakan bandana agar dapat meredam panas dan keringat, meskipun sehari-harinya dia cenderung lebih memilih tampil feminim dengan mengenakan pita-pita.

Sebagai penutup, Vionita Sihombing berharap agar di masa mendatang, akan ada lebih banyak acara olahraga yang menggabungkan hiburan dari para penyanyi, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendukung kebugaran fisik.

(Martin Bagya Kertiyasa)