Alfin Habib, Penyanyi Berbakat yang Juga Mahir Main Tenis Meja

ACARA table tennis yang diselenggarakan oleh Okezone tidak hanya menjadi wadah bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam olahraga tenis meja, tetapi juga memberikan hiburan. Beberapa penyanyi terkenal Salah satunya ialah Alfin Habib.

Alfin Habib, seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat, telah menunjukkan kecintaannya tidak hanya pada dunia musik, tetapi juga pada olahraga tenis meja. Ketika ditanya tentang persiapan, Alfin mengungkapkan bahwa persiapan untuk tenis meja melibatkan latihan yang konsisten.

"Sebelumnya memang ada latihan, kemarin persiapan latihan seminggu 3 kali tapi nggak tentu juga kadang setiap malam, karena memang hobi tenis meja," ungkap Alfin kepada Okezone di kawasan Gedung Olahraga UNJ, Jakarta Timur.

Pengalaman Alfin dalam dunia tenis meja bukanlah yang pertama kali, sebelumnya ia pernah mengikuti turnamen di tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah.

Puncak prestasinya adalah meraih juara 1 dalam turnamen tenis meja tingkat kecamatan. Selain tenis meja, Alfin juga memiliki ketertarikan pada badminton dan renang, walaupun ia mengakui bahwa tenis meja tetap menjadi prioritasnya.