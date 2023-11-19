Advertisement
HOME WOMEN LIFE

HUT Ke-34 MNC Group, Valencia Tanoesoedibjo Berharap Bisa Lebih Adaptif dan Inovatif

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |01:10 WIB
HUT Ke-34 MNC Group, Valencia Tanoesoedibjo Berharap Bisa Lebih Adaptif dan Inovatif
Valencia Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram)
A
A
A

MNC Group baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-34, dengan tema ‘Bangkit Bersama’. Suksesnya sagala rangkaian acara terdahulu pun ditandai momen puncak berupa acara syukuran, yang di gelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia HUT MNC Group ke-34 sekaligus Direktur Digital Business PT Media Nusantara Citra Tbk, Valencia Tanoesoedibjo memberikan ungkapannya atas berbagai acara terkait HUT MNC ke-34 ini.

Valencia mengungkapkan rasa hormat dan bangganya karena dapat menjadi bagian dari kesuksesan keluarga besar MNC Group. Dia menjelasakan sedikit terkait tema yang diusung pada HUT MNC Group ke-34 kali ini.

“Tema ‘Bangkit Bersama’ yang diusung menggambarkan semangat MNC Group untuk terus berinovasi dan berkembang di tengah tantangan yang dihadapi. Semangat ini menjadi cerminan perjalanan panjang, serta cerminan MNC Group selama 34 tahun. Terus berkontribusi dalam pembangunan di masa depan,” ujar Valencia.

Valencia Tanoesoedibjo pun, mengungkapkan harapannya agar MNC Group mampu lebih adaptif sekaligus kian inovatif.

Halaman:
1 2
      
