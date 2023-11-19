Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gelar Syukuran HUT Ke-34 MNC Group, Hary Tanoesoedibjo Ungkap Asal-Usul Nama MNC

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:34 WIB
Gelar Syukuran HUT Ke-34 MNC Group, Hary Tanoesoedibjo Ungkap Asal-Usul Nama MNC
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan asal-usul nama MNC, sejak pertama kali didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 2 November 1989 silam.

Hal itu ia ungkapkan ketika menggelar acara syukuran HUT ke-34 MNC Group yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu malam (18/11/2023).

“MNC Group berkembang, dan nama MNC itu didirikan mulai dipakai tahun 2001. Jadi ketika sudah berkembang beberapa perusahaan dan menjadi group perlu satu identitas, kemudian dipakai lah nama MNC,” ujar Hary Tanoesoedibjo, di panggung Studio RCTI+, Jakarta, Sabtu malam, (18/11/2023).

Hary Tanoe menceritakan mengapa saat itu ia memutuskan untuk menggunakan nama MNC. Hal itu ternyata lantaran karena Hary Tanoesoedibjo sendiri merupakan lulusan Master of Business Administration (MBA).

“Kenapa MNC? Kalau kita belajar di luar negeri, kebetulan saya lulusan MBA, MNC itu artinya Multi National Corporation. Jadi sesuai kepentingan maka pakailah nama MNC,” ungkapnya.

Di momen spesial itu, Hary juga bercerita, di awal-awal berdirinya, MNC Group pertama kali mendirikan media televisi, yakni RCTI. Meski masih memiliki kantor yang kecil, namun, media di MNC Group kini semakin berkembang.

“Dari situ mulai dikembangkan ke media, media pertama ya RCTI. RCTI itu adalah TV utama MNC Group. Waktu itu kantornya masih kecil di sini. Kantor saya di sebelah gedung MNC Pictures. Itu gedung pertama saya sampai tahun 2008 - 2009,” tuturnya.

Hary mengungkapkan, di awal berdirinya, MNC Group awalnya hanya memiliki satu perusahaan, lalu makin berkembang di tahun 1990-an.

“Jadi, persis setelah saya lulus dari MBA pulang ke Indonesia, saat itu saya sudah menikah, terus langsung mendirikan MNC Group. Waktu itu baru satu perusahaan. Tepatnya pada tanggal 2 November 1989,” ujar Hary.

