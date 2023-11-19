Lesti Kejora dan Rizky Billar Meriahkan HUT MNC Group ke-34, Main Super Deal Indonesia

PASANGAN Leti Kejora dan Rizky Billar ikut memeriahkan HUT MNC Group ke-34.

Keduanya tampak seru bermain di program Super Deal Indonesia. Acara tersebut dipandu oleh Irfan Hakim.

"Hadiahnya adalah paket menginap di Hotel Park Hyatt Jakarta. Hotel Bintang keenam pertama di Jakarta. Semoga kalau menang bisa menginap sambil bikin dedeknya baby L yah," ujar Irfan Hakim.

Mula-mula, pasangan ini diminta untuk memilih tirai A dan tirai B. Penonton pun terdengar ikut memberi jawabannya,

"Pilih A," kata Lesti.

"Yakin pilih A?," tanya Irfan.

"Insya Allah, ini keputusan berdua," tambah Lesti.

Kemudian, Irfan kembali memberi pilihan antara tirai A atau tiga box dengan warna merah, abu-abu, dan biru. Setelah berpikir, pilihan Lesti pun goyah. Akhirnya ibu satu anak ini memilih box berwarna merah.

"Aku percaya sama feeling istri aku, aku pilih box warna merah," kata Billar.

"Kenapa merah?," ujar irfan.

"Karena aku suka merah, merah berani. Kayak lebih mentereng aja," ujar Lesti.