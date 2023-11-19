Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Group Ulang Tahun Ke-34, Hary Tanoesoedibjo: Harus Turut Andil Membangun Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:11 WIB
MNC Group Ulang Tahun Ke-34, Hary Tanoesoedibjo: Harus Turut Andil Membangun Indonesia
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
MNC Group baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-34. Momen ini diawali dengan syukuran yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu malam (18/11/2023).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tak hanya mengungkapkan rasa syukurnya, namun juga turut menyematkan sebuah harapan. Harapannya, MNC Group bisa menjadi perusahaan yang bisa turut berperan dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Harapan kami, saya khususnya, MNC Group bisa terus tumbuh lebih baik, dan bisa turut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

Di momen syukuran HUT ke-34 MNC Group itu, Hary Tanoesoedibjo juga mengungkapkan, bahwa usia puluhan tahun merupakan usia yang cukup lama bagi sebuah perusahaan.

“Pertama-tama kita perlu bersyukur bahwa MNC Group sudah 34 tahun. Jadi harus bersyukur bahwa puluhan tahun itu lama. Dan yang perlu kita syukuri itu bahwa MNC Group itu mampu tumbuh dari satu perusahaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan berharga itu, Hary Tanoesoedibjo bahkan turut mengundang Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai tamu spesial, yang turut memeriahkan perayaan HUT MNC Group itu.

Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo itu lantas mengapresiasi kedatangan Puan Maharani di momen spesial MNC Group itu. “Luar biasa terimakasih buat Bu Puan, atas dukungannya, di acara puncak ulang tahun MNC Group,” ungkap Hary.

“Suatu kehormatan bagi saya dan untuk semangat untuk perusahaan untuk terus tumbuh,” lanjutnya.

