Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Meski Sehat Air Lemon Berbahaya Jika Diminum Tiap Hari, Ini 4 Dampak Buruknya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |06:47 WIB
Meski Sehat Air Lemon Berbahaya Jika Diminum Tiap Hari, Ini 4 Dampak Buruknya
Air lemon. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang suka konsumsi air lemon karena terasa menyehatkan. Memang air lemon menyehatkan dan menyegarkan tubuh.

Sejumlah manfaat pun dirasakan jika mengonsumsi air lemon yakni memperlancar menambah asupan vitamin C, membuat napas terasa segar, menyehatkan kulit, merawat kesehatan rambut, dan bikin bugar.

 air lemon

Meski demikian, air lemon tidak baik jika dikonsumsi setiap hari karena akan memberikan banyak buruk untuk tubuh. Mulai dari merusak gigi hingga perut menjadi terasa mual.

 BACA JUGA:

Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini adalah beberapa bahaya dari mengonsumsi air lemon setiap hari,

1. Bikin Mual dan mulas

Ketika kamu mengonsumsi air lemon setiap hari maka akan membuat perut terasa mulas dan mual. Sama halnya dengan kerusakan gigi, rasa mual ini pun disebabkan oleh kandungan asam dalam lemon.

 BACA JUGA:

2. Memicu sakit perut

Air lemon memang terkenal bermanfaat untuk pencernaan. Namun, jika dikonsumsi setiap hari justru akan memperburuk gangguan pencernaan seperti GERD dan refluks asam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/482/3185250//air_lemon-Ptr5_large.jpg
Air Putih vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118279//lemon-U2md_large.jpg
Usung J-Pop, Grup Lemon Rilis Single Eternal Promise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115190//viral_gigi_rontok_karena_sering_minum_perasan_jeruk_dan_lemon-xMI8_large.jpg
Viral Kisah Perempuan Kehilangan Gigi Gegara Hobi Minum Perasan Jeruk Nipis untuk Turunkan Berat Badan 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement