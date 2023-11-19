Berkaca Kasus Dokter Qory Ulfiyah, Ini 5 Dampak Buruk KDRT

SEJAK beberapa waktu terakhir, nama dokter Qory Ulfiyah menjadi perbincangan publik setelah dikabarkan hilang dari rumah. Setelah empat hari, dr Qory kembali muncul dan memberi laporan kepada kepolisian bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, Willy Sulistio.

Pertengkaran itu terjadi ketika Qory hendak memberi kejutan ulang tahun kepada suaminya. Jelang pemberian kejutan itu, Qory mematikan televisi yang sedang ditonton suaminya. Namun sang suami justru kesal dan mereka ribut besar.

Rupanya ini bukan pertama kalinya KDRT yang dialami Qory. Kejadian tersebut tentu saja berdampak pada kesehatan mentalnya.

Dilansir dari Marriage, Minggu (19/11/2023) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, pikiran untuk bunuh diri, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Yang mengejutkan, sekitar dua pertiga perempuan yang memiliki kesehatan mental pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang menunjukkan dampak luas terhadap kesejahteraan mental.

Studi lain melaporkan bahwa perempuan dengan masalah kesehatan mental lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lantas apa saja dampak buruk yang diperoleh korban KDRT?

1. Depresi

Dampak buruk dari korban KDRT yang pertama adalah depresi. Biasanya ditandai dengan. kesedihan yang terus-menerus, kehilangan minat terhadap hal-hal di sekitar, gangguan tidur, dan perubahan pola makan standar. Depresi secara perlahan dapat menyebabkan beberapa penyakit mental kronis dan akut lainnya.

2. Gangguan kecemasan

Dampak KDRT lainnya adalah gangguan kecemasan. Hal itu ditandai dengan perasaan gelisah yang terus-menerus, sulit berkonsentrasi, merasa panik untuk hal-hal kecil.

3. Gangguan stres pasca trauma (PTSD)

Korban KDRT juga bisa mengalami trauma akut. Mereka akan mengalami mimpi buruk, teringat dengan kejadian buruk yang dialaminya, pikiran yang mengganggu, dan kewaspadaan berlebihan. Luka psikologis ini biasanya bisa bertahan lama.