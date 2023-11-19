Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kutu Busuk Bisa Hisap Darah Manusia hingga 15 Menit, Ini Faktanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:00 WIB
Kutu Busuk Bisa Hisap Darah Manusia hingga 15 Menit, Ini Faktanya
Kutu busuk bisa menggigit hingga 15 menit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

WABAH kutu busuk di beberapa negara termasuk Singapura masih jadi momok menakutkan bagi publik. Masyarakat mulai khawatir dengan dampak kesehatan bila terkena gigitan kutu busuk ini.

Salah satu yang jadi perhatian perihal kutu busuk yang mampu menghisap darah manusia hingga 15 menit. Hal itu diungkap oleh epidemiolog, Dicky Budiman.

“Betul, bisa lama (kutu busuk) menggigitnya sekitar 15 menit. Walaupun pelan ya menggigitnya,” kata Dicki saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu 18 November 2023.

Dicky menjelaskan gigitan kutu busuk ini tidak begitu mengkhawatirkan. Namun, efeknya bisa membuat kulit menjadi gatal hingga alergi. Dicky juga mengatakan belum terbukti adanya penyakit berbahaya yang diakibatkan dari gigitan kutu busuk tersebut.

Kutu busuk

“Masalahnya hanya di gatal atau semacam alergi. Kalau menimbulkan penyakit, sejauh ini tidak ada penyakit yang disebabkan kutu busuk,” tuturnya.

Bila terlanjut terkena gigitan kutu busuk, Dicky juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Gigitan tersebut bisa diatasi dengan mencuci bersih dan menggunakan alkohol untuk mencegah terjadinya iritasi ataupun alergi.

Selain itu, Dicky juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan menghindari barang-barang berbahan kayu yang berlubang. Pasalnya, rongga-rongga dalam kayu tersebut bisa menjadi sarang dari kutu busuk.

