Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Kuliner Maluku yang Kaya Rempah, Sudah Dikenal Banyak ORang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |19:31 WIB
5 Kuliner Maluku yang Kaya Rempah, Sudah Dikenal Banyak ORang
Ikan Kuah Kuning. (Foto: Cookpad)
A
A
A

MALUKU merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Tidak heran jika daerah tersebut kemudian mendapat julukan sebagai The Spice Island.

Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, banyak digunakan pada masakan untuk menambah atau memberikan cita rasa yang menggoyang lidah dan tak terlupakan. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Maluku paling populer dan tentunya tidak boleh dilewatkan ketika bertandang ke Maluku seperti dilansir dari berbagai sumber.

Ikan Kuah Kuning

Selanjutnya ada ikan kuah kuning. Sesuai dengan namanya, kuah dari kudapan satu ini memang berwarna kuning yang didapat dari kunyit. Ikan yang digunakan untuk membuat ikan kuah kuning ini seperti mubara, tongkol, atau ikan cakalang.

Bumbu yang digunakan untuk mengolah ikan kuah kuning menggunakan bawang merah, bawang putih, cabe, kemiri, daun salam, jahe, serai, asam jawa yang memberikan rasa asam yang segar, dan juga kemangi.

Sambal Colo-Colo

Sambal colo-colo merupakan sambal khas dari timur, khususnya dari Ambon Maluku yang biasanya disantap dengan ikan bakar dan juga suami. Kata colo -colo sendiri berasal dari bahasa Ambon yang dalam bahasa Indonesia berarti celup.

Dimana ikan dicelupkan pada sambal, sehingga munculah sebutan colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari irisan bawang merah, cabai rawit, tomat, dan jeruk nipis, yang dicampur dan ditambahkan sedikit air dan garam.

Suami

Bertandang ke Indonesia Timur, khususnya pulau Ambon tak lengkap jika belum menyantap suami. Sebutan kudapan satu ini mungkin sedikit membingungkan bagi masyarakat yang tinggal di luar pulau Maluku.

Tetapi yang pasti suami satu ini bukan berwujud manusia ya. Suami terbuat dari singkong parut yang kemudian dikukus menggunakan dandang dan proses pembuatannya sangatlah tradisional. Suami biasanya disajikan dengan ikan bakar dan sambal colo-colo khas dari Maluku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement