5 Kuliner Maluku yang Kaya Rempah, Sudah Dikenal Banyak ORang

MALUKU merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Tidak heran jika daerah tersebut kemudian mendapat julukan sebagai The Spice Island.

Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, banyak digunakan pada masakan untuk menambah atau memberikan cita rasa yang menggoyang lidah dan tak terlupakan. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Maluku paling populer dan tentunya tidak boleh dilewatkan ketika bertandang ke Maluku seperti dilansir dari berbagai sumber.

Ikan Kuah Kuning

Selanjutnya ada ikan kuah kuning. Sesuai dengan namanya, kuah dari kudapan satu ini memang berwarna kuning yang didapat dari kunyit. Ikan yang digunakan untuk membuat ikan kuah kuning ini seperti mubara, tongkol, atau ikan cakalang.

Bumbu yang digunakan untuk mengolah ikan kuah kuning menggunakan bawang merah, bawang putih, cabe, kemiri, daun salam, jahe, serai, asam jawa yang memberikan rasa asam yang segar, dan juga kemangi.

Sambal Colo-Colo

Sambal colo-colo merupakan sambal khas dari timur, khususnya dari Ambon Maluku yang biasanya disantap dengan ikan bakar dan juga suami. Kata colo -colo sendiri berasal dari bahasa Ambon yang dalam bahasa Indonesia berarti celup.

Dimana ikan dicelupkan pada sambal, sehingga munculah sebutan colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari irisan bawang merah, cabai rawit, tomat, dan jeruk nipis, yang dicampur dan ditambahkan sedikit air dan garam.

Suami

Bertandang ke Indonesia Timur, khususnya pulau Ambon tak lengkap jika belum menyantap suami. Sebutan kudapan satu ini mungkin sedikit membingungkan bagi masyarakat yang tinggal di luar pulau Maluku.

Tetapi yang pasti suami satu ini bukan berwujud manusia ya. Suami terbuat dari singkong parut yang kemudian dikukus menggunakan dandang dan proses pembuatannya sangatlah tradisional. Suami biasanya disajikan dengan ikan bakar dan sambal colo-colo khas dari Maluku.