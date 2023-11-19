Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jadi Ekstrem Food, Aman Gak Sih Makan Ulat Sagu Mentah?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:27 WIB
Jadi Ekstrem Food, Aman Gak Sih Makan Ulat Sagu Mentah?
Ulat Sagu. (Foto: iNews)
A
A
A

ULAT sagu memang menjadi salah satu makanan ekstrem yang sering dicoba orang-orang. Ulat sagu memang memiliki kaya akan protein, membuat masyarakat Timur banyak yang mengonsumsinya.

Nah, biasanya cara ekstrem untuk memakan ulat sagu ini adalah dengan menelan hidup-hidup ulat sagu tersebut. Tapi apakah menelan ulat tersebut tidak bebahaya untuk tubuh?

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan tradisi makan ulat sagu memang sering dilakukan, terutama pada masyarakat yang berasal dari Papua. Ulat sagu atau yang disebut juga dengan Rhynchophorus Ferrugineus itu adalah makanan yang mudah sekali ditemukan di Indonesia bagian Timur.

“Ulat sagu sendiri ini berasal dari larva kumbang yang dia itu hidup di pohon sagu,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Berbagai cara pengolahan yang dilakukan pun terbilang menarik. Ulat sagu memang dapat dikonsumsi dengan cara di goreng, di rebus, ataupun dalam keadaan mentah.

Namun perlu diperhatikan, apabila pengolahan yang dilakukan salah, maka dapat membuat kandungan di ulat sagu itu menurun. Bahkan protein ini juga dapat terdenaturasi pada suhu 65 derajat celcius, dan mengakibatkan protein itu rusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/298/3092406/makanan_tak_biasa_farel_tarek_dan_eksplorasi_kuliner_ekstrem-PGie_large.jpg
Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/298/3092404/serunya_petualangan_kuliner_farel_logic_cicipi_hidangan_ekstrem_yang_bikin_penasaran-MLvF_large.jpg
Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959107/makanan-ekstrem-terbaru-di-arab-saudi-burger-belalang-seharga-rp31-ribu-2jMiwZ0h7r.jpg
Makanan Ekstrem Terbaru di Arab Saudi, Burger Belalang Seharga Rp31 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/26/298/2508004/surstromming-sajian-ikan-paling-bau-busuk-sedunia-dari-swedia-PFbNdluE3T.jpg
Surstromming, Sajian Ikan Paling Bau Busuk Sedunia dari Swedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497694/5-makanan-teraneh-di-dunia-ikan-basi-hingga-telur-perjaka-PvRulB3gP1.jpg
5 Makanan Teraneh di Dunia, Ikan Basi hingga Telur Perjaka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497624/daftar-5-makanan-paling-berbahaya-di-dunia-ada-yang-1-200-kali-lebih-beracun-dari-sianida-yNp5cRT9Xf.jpg
Daftar 5 Makanan Paling Berbahaya di Dunia, Ada yang 1.200 Kali Lebih Beracun dari Sianida!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement