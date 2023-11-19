Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Outfit Pastel, Cocok untuk Dipakai saat Cuaca Panas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |11:37 WIB
Inspirasi Outfit Pastel, Cocok untuk Dipakai saat Cuaca Panas
Inspirasi Warna Pastel. (Foto: Instagram)
A
A
A

WEEKEND saatnya bepergian bersama keluarga, teman dekat atau mungkin gebetan. Nah, jika Anda ingin bepergian tapi masih belum bisa memutuskan outfit yang digunakan, coba deh inspirasi outfit ini.

Jika biasanya liburan dipenuhi dengan gaya nyentrik dan full colour, agar memberi nuansa berbeda, kenapa tidak pilih outfit berwarna pastel. Warna lembut tersebut bisa memberi kesan manis sekaligus feminin dan cocok untuk dipakai saat cuaca panas.

Warna Pastel

"Pastel menjadi salah satu tren warna 2024 dan cocok juga dipilih untuk menemani liburan akhir tahun," kata Public Relations Vanilla Hijab Mega Novelia saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pemerhati modest fashion itu menerangkan, warna pastel punya daya tarik tersendiri. Di luar dari sisi lembutnya, pastel dapat memberi sentuhan berbeda dan personal bagi pemakainya.

Terlebih jika warna pastel itu dikombinasikan dengan detail cantik khas pakaian pelesiran. Misalnya, ada payet, permainan cangkang kerang, atau juga pearl yang memperkuat kesan liburan di busana tersebut.

Pattern yang ada di baju liburan juga perlu jadi pertimbangan. Kalau memang memutuskan untuk pelesiran ke wilayah pesisir, maka tidak ada salahnya untuk pilih pakaian dengan motif terumbu karang, hewan laut, atau juga tanaman khas pantai.

Halaman:
1 2
      
