HOME WOMEN LIFE

HUT MNC Group ke-34, Hadirkan Keseruan Duel Tim X Factor dan MasterChef Indonesia di Family 100

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:58 WIB
HUT MNC Group ke-34, Hadirkan Keseruan Duel Tim X Factor dan MasterChef Indonesia di Family 100
Game show Family 100 ikut meriahkan HUT MNC Group ke-34. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

PERAYAAN HUT MNC Group ke-34 semakin meriah. Acara tersebut diramaikan dengan game show Family 100 yang dipandu oleh Irfan Hakim, di mana merupakan kebanggaan MNC.

Acara ini menghadirkan duel antara tim X Factor, yakni Caecilia, Thomas, Febrian, dan Alvin Jo dengan tim Master Chef Indonesia bersama Yulita, Lord Adi, Victor, dan Syahril.

Irfan Hakim sebagai host memberi pertanyaan kepada peserta di babak face off yang dipimpin dari masing-masing kapten, yakni Caecilia dan Yulita. Keduanya mendapat pertanyaan, yaitu 'Apa yang dilakukan pria ketika melihat wanita menangis'.

Dari top survey yang dilakukan oleh 100 orang, jawaban tertinggi adalah bertanya. Jawaban itu dilontarkan oleh Caecilia. Akhirnya tim X Factor yang berhasil bermain terlebih dahulu.

MNC Group

Halaman:
1 2
      
