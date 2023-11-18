Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Puan Maharani Beri Pesan di HUT MNC Group ke-34: Harus Mengisi Informasi yang Aktual

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:58 WIB
Puan Maharani Beri Pesan di HUT MNC Group ke-34: Harus Mengisi Informasi yang Aktual
Puan Maharani hadiri HUT MNC Group ke-34. (Foto: Okezone/Kiki)
A
A
A

PUAN Maharani memberikan ucapan ulang tahun kepada MNC Group yang telah berumur 34 tahun. Dia juga berpesan agar MNC mampu terus menyajikan informasi yang aktual.

“Saya mengucapkan selamat kepada MNC Grup yang sudah berumur 34 tahun sukses selalu, dan harus mengisi hari-hari dengan semua informasi yang aktual,” ungkap Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan juga mengungkapkan dukungan serta apresiasinya terhadap perjalanan panjang dari MNC Group.

“Saya mendukung dan sangat mengapresiasi MNC Group yang sudah didirikan oleh pak Hary Tanoesoedibjo dengan segala kerja kerasanya yang sudah disampaikan tadi. Harus muncul perusahaan-perusahaan seperti ini (MNC) untuk Indonesia unggul kedepan,” ujar Puan.

HUT MNC

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039649/apra_2024-CFni_large.jpg
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990152/tabligh-akbar-ramadhan-2024-di-bogor-jemaah-terima-kasih-rcti-eObnh1j54o.jpg
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement