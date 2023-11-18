Puan Maharani Beri Pesan di HUT MNC Group ke-34: Harus Mengisi Informasi yang Aktual

PUAN Maharani memberikan ucapan ulang tahun kepada MNC Group yang telah berumur 34 tahun. Dia juga berpesan agar MNC mampu terus menyajikan informasi yang aktual.

“Saya mengucapkan selamat kepada MNC Grup yang sudah berumur 34 tahun sukses selalu, dan harus mengisi hari-hari dengan semua informasi yang aktual,” ungkap Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan juga mengungkapkan dukungan serta apresiasinya terhadap perjalanan panjang dari MNC Group.

“Saya mendukung dan sangat mengapresiasi MNC Group yang sudah didirikan oleh pak Hary Tanoesoedibjo dengan segala kerja kerasanya yang sudah disampaikan tadi. Harus muncul perusahaan-perusahaan seperti ini (MNC) untuk Indonesia unggul kedepan,” ujar Puan.