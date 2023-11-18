Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hary Tanoesoedibjo Ungkap Rasa Syukur di Ulang Tahun MNC Group ke-34

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:03 WIB
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Rasa Syukur di Ulang Tahun MNC Group ke-34
Hary Tanoesoedibjo ungkap rasa syukur di ulang tahun MNC Group. (Foto: Okezone/Wiwie)
A
A
A

MNC Group kini telah berusia 34 tahun. Sebuah perjalanan panjang hingga akhirnya sampai di titik ini.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pun turut mengungkapkan rasa syukurnya.

Dalam momen syukuran yang digelar di studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta itu, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa usia puluhan tahun merupakan usia yang cukup lama bagi sebuah perusahaan.

“Pertama-tama kita perlu bersyukur bahwa MNC Group sudah 34 tahun. Jadi harus bersyukur bahwa puluhan tahun itu lama,” ujar Hary Tanoesoedibjo, saat memberikan sambutan di atas panggung Studio RCTI+, Jakarta, Sabtu malam, (18/11/2023).

MNC Group 

“Dan yang perlu kita syukuri itu bahwa MNC Group itu mampu tumbuh dari satu perusahaan,” ujarnya.

Pada ulang tahun MNC Group kali ini, Hary Tanoesoedibjo bahkan turut mengundang Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai tamu spesial.

Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo itu lantas mengapresiasi kedatangan Puan Maharani di momen spesial MNC Group itu.

“Luar biasa terimakasih buat Bu Puan, atas dukungannya, di acara puncak ulang tahun MNC Group,” kata Hary.

“Suatu kehormatan bagi saya dan untuk semangat untuk perusahaan untuk terus tumbuh,” ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
