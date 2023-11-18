Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ayu Ting Ting Berkebaya Kuning, Cantiknya Kesayangan Ayah Ojak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:31 WIB
Potret Ayu Ting Ting Berkebaya Kuning, Cantiknya Kesayangan Ayah Ojak
Ayu Dyah. (Foto: MNC)
AYU Ting Ting memang dikenal sebagai pedangdut cantik dengan beberapa lagu andalannya. Tapi, setelah bermain di sketsa komedia, Ayu pun mendapat julukan sebagai pelawak.

Meskipun kerap tampil di televisi sebagai komedian, tapi pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini masih kerap tampil sebagai penyanyi. Dia pun membagikan aktivitas dan gaya outfitnya, seperti pada postingannya dia tampil anggun dalam balutan kebaya kuning.

Penasaran seperti apa putri kesayangan Ayah Ojak ini? Berikut ulasannya dari Instagram @ayutinting92.

Penampilannya anggun

Ayu Ting Ting

Di layar kaca, Ayu dikenal sebagai sosok yang kocak. Ditambah lagi dengan gaya bicara khas Betawi Depok yang bikin penonton ngakak. Namun di foto ini dia terlihat begitu anggun.

Ayu tampil memesona dalam balutan kebaya modern berwarna kuning mustard dipadukan dengan rok batik coklat. Kebaya yang dia pakai memiliki aksen payet hampir di seluruh bajunya. Di bagian lengan juga terdapat aksen ruffle yang membuat busanya terlihat lebih apik.

"Cantik banget," kata @kartika***

"Japok semakin aduhai," tambah @niaa***

"Cantiknya kesayangan," tambah @lilis***

OOTD

Ayu Ting Ting

Busana kebaya model pinguin dengan bagian belakangnya yang lebih panjang. Busana yang dia pakai itu rancangan desainer Ayung Berinda. Sang desainer sukses membuat busana kebaya yang sesuai dengan karakter Ayu. Ibu satu anak ini memadukan tampilannya dengan perhiasan dan juga high heels berwarna coklat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
