Potret Ayu Ting Ting Berkebaya Kuning, Cantiknya Kesayangan Ayah Ojak

AYU Ting Ting memang dikenal sebagai pedangdut cantik dengan beberapa lagu andalannya. Tapi, setelah bermain di sketsa komedia, Ayu pun mendapat julukan sebagai pelawak.

Meskipun kerap tampil di televisi sebagai komedian, tapi pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini masih kerap tampil sebagai penyanyi. Dia pun membagikan aktivitas dan gaya outfitnya, seperti pada postingannya dia tampil anggun dalam balutan kebaya kuning.

Penasaran seperti apa putri kesayangan Ayah Ojak ini? Berikut ulasannya dari Instagram @ayutinting92.

Penampilannya anggun

Di layar kaca, Ayu dikenal sebagai sosok yang kocak. Ditambah lagi dengan gaya bicara khas Betawi Depok yang bikin penonton ngakak. Namun di foto ini dia terlihat begitu anggun.

Ayu tampil memesona dalam balutan kebaya modern berwarna kuning mustard dipadukan dengan rok batik coklat. Kebaya yang dia pakai memiliki aksen payet hampir di seluruh bajunya. Di bagian lengan juga terdapat aksen ruffle yang membuat busanya terlihat lebih apik.

"Cantik banget," kata @kartika***

"Japok semakin aduhai," tambah @niaa***

"Cantiknya kesayangan," tambah @lilis***

OOTD

Busana kebaya model pinguin dengan bagian belakangnya yang lebih panjang. Busana yang dia pakai itu rancangan desainer Ayung Berinda. Sang desainer sukses membuat busana kebaya yang sesuai dengan karakter Ayu. Ibu satu anak ini memadukan tampilannya dengan perhiasan dan juga high heels berwarna coklat.