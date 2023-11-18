Potret Cantik Lula Lahfah yang Menang Tinju Lawan Adhisty Zara, Miliki Badan Ideal Dambaan Kaum Hawa

LULA Lahfah menjadi perbincangan hangat netizen setelah berhasil mengalahkan Adhisty Zara dalam pertandingan tinju Superstar Knock Out, berlangsung pada Jumat (17/11/2023) malam.

Penampilan Lula Lahfah saat bertarung di atas ring berhasil membuat penonton terpukau. Sebagai seorang perempuan, dia mampu menunjukkan kemampuan dalam olahraga tinju.

Tidak hanya itu saja, kecantikan Lula Lahfah juga berhasil membius banyak orang. Berikut ini beberapa potret cantik Lula Lahfah dari Instagram @lulalahfah.

1. Tampil seksi dengan crop top

Saat sedang berlibur ke pantai, Lula Lahfah terlihat mengenakan halter crop top perpaduan berwarna orange dan putih. Atasan cantik ini dipadukan dengan hot pants jeans. Outfit ini membuat Lula Lahfah terlihat seksi dan menawan.

2. Pakai crop top putih pamer otot perut

Lula Lahfah juga terlihat pakai outfit casual untuk aktivitas sehari-hari. Salah satunya yakni kala dia menggunakan crop top putih yang dilapisi dengan kemeja biru muda dan dipadukan dengan jeans panjang.

Outfit ini menunjukkan perut Lula Lahfah yang terlihat sangat ramping dan berotot. Hal ini merupakan salah satu hasil dari perjuangannya melakukan olahraga rutin. Maka tidak heran jika akhirnya Lula Lahfah berhasil memenangkan pertandingan tinju.