Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Lula Lahfah yang Menang Tinju Lawan Adhisty Zara, Miliki Badan Ideal Dambaan Kaum Hawa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |07:05 WIB
Potret Cantik Lula Lahfah yang Menang Tinju Lawan Adhisty Zara, Miliki Badan Ideal Dambaan Kaum Hawa
Potret cantik Lula Lahfa. (Foto: Instagram @lulalahfa)
A
A
A

LULA Lahfah menjadi perbincangan hangat netizen setelah berhasil mengalahkan Adhisty Zara dalam pertandingan tinju Superstar Knock Out, berlangsung pada Jumat (17/11/2023) malam.

Penampilan Lula Lahfah saat bertarung di atas ring berhasil membuat penonton terpukau. Sebagai seorang perempuan, dia mampu menunjukkan kemampuan dalam olahraga tinju.

Tidak hanya itu saja, kecantikan Lula Lahfah juga berhasil membius banyak orang. Berikut ini beberapa potret cantik Lula Lahfah dari Instagram @lulalahfah.

1. Tampil seksi dengan crop top

Lula  

Saat sedang berlibur ke pantai, Lula Lahfah terlihat mengenakan halter crop top perpaduan berwarna orange dan putih. Atasan cantik ini dipadukan dengan hot pants jeans. Outfit ini membuat Lula Lahfah terlihat seksi dan menawan.

2. Pakai crop top putih pamer otot perut

Lula

Lula Lahfah juga terlihat pakai outfit casual untuk aktivitas sehari-hari. Salah satunya yakni kala dia menggunakan crop top putih yang dilapisi dengan kemeja biru muda dan dipadukan dengan jeans panjang.

Outfit ini menunjukkan perut Lula Lahfah yang terlihat sangat ramping dan berotot. Hal ini merupakan salah satu hasil dari perjuangannya melakukan olahraga rutin. Maka tidak heran jika akhirnya Lula Lahfah berhasil memenangkan pertandingan tinju.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement