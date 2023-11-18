Potret dan Profil Irish Bella, Istri Ammar Zoni yang Tiba-Tiba Ajukan Gugatan Cerai

POTRET dan profil Irish Bella kini menarik perhatian warganet. Betapa tidak, pesinteron cantik ini tiba-tiba saja mengajukan gugatan cerai pada sang suami, Ammar Zoni.

Hal itu dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok M. Kamal Syarif. Gugatan tersebut didaftarkan pada 6 November 2023.

"Pengajuannya didaftarkan pada Senin, 6 November 2023. Kalau dia didaftarkan secara elektronik dengan nomor perkara 3123/Pdt.G/2023/PA Depok," kata M. Kamal Syarif.

Persidangan perdana keduanya pun telah digelar pada Kamis, 16 November 2023. Namun, keduanya kompak tak hadir dan diwakili kuasa hukum penggugat.

Berikut potret dan profil Irish Bella yang dikutip pada Sabtu (18/11/2023).

1. Kelahiran 1996

Irish Bella lahir di Cirebon pada 23 April 1995. Dia merupakan keturunan Belgia dari sang ayam bernama Johan de Beule dan Susanti Arifin yang berkebangsaan Indonesia.

Irish memiliki satu orang adik bernama Sean Ivan De Beule. Keduanya pun terbilang sangat akur.

2. Karier

Irish Bella mengawali karier keartisannya lewat agensi yang berlokasi di Bandung. Mulai dsri situ dia mendapat kontrak eksklusif oleh MD Entertainment untuk sinetron "Di Mana Melani?"

Bisa dikatakan, pada usia 14 tahun, bertepatan pada 2010 menjadi titik awal karier Irish. Setelah itu, berbagai tawaran pun silih berganti menghampirinya. Pada 2011, dia bermain dalam 3 sinetron sekaligus, yaitu Antara Cinta dan Dusta, Anugerah, dan Binar Bening Berlian.