Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Table Tennis Okezone 2023 Hadir di UNJ, Bikin Penonton Terhibur

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:18 WIB
Table Tennis Okezone 2023 Hadir di UNJ, Bikin Penonton Terhibur
Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Okozone/Devi)
A
A
A

TABLE Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023) berjalan dengan meriah. Acara ini melibatkan 33 tim yang berasal dari corporate dan government.

Acaranya ini dihadiri oleh penonton dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat sekitar tempat penyelenggaraan. Tidak hanya itu saja, keseruan ini pun disaksikan secara online melalui streaming welcome page Okezone.com.

Keseruan ini disampaikan langsung oleh Salsa, salah satu warga Bogor yang antusias datang ke GOR UNJ hanya untuk menyaksikan pertandingan tenis meja ini. Karena sangat seru, Salsa yang baru pertama kali menyaksikan pertandingan tenis meja mengaku ketagihan.

“Ini adalah pertama kali acara pertandingan tenis meja yang aku tonton. Setelah nonton ini tuh aku jadi mau menonton pertandingan tenis meja lagi. Karena lumayan menarik sih menurut aku lah,” ucap Salsa saat ditemui di acara Table Tennis Okezone 2023.

UNJ

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924453/yogie-nandes-tampil-kece-dengan-outfit-casual-di-acara-table-tennis-okezone-2023-KG1nNoXHwV.jpg
Yogie Nandes Tampil Kece dengan Outfit Casual di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/612/2924454/rajin-olahraga-jadi-kunci-yogie-nandes-untuk-penampilan-memukau-Ymh2nn0xOr.jpg
Rajin Olahraga Jadi Kunci Yogie Nandes untuk Penampilan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924400/ootd-vianty-arvy-di-table-tennis-okezone-2023-menarik-dengan-mini-skirt-XWwJtWuOIm.jpg
OOTD Vianty Arvy di Table Tennis Okezone 2023, Menarik dengan Mini Skirt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/194/2923548/dj-ana-tampil-sporty-di-acara-table-tennis-okezone-2023-k3hdzep2l1.jpg
DJ Ana Livian Tampil Sporty di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923547/dj-ana-bagikan-tips-kebugaran-lakukan-olahraga-ringan-di-rumah-3u628GDQNN.jpg
DJ Ana Livian Bagikan Tips Kebugaran, Lakukan Olahraga Ringan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923487/alfin-habib-mahir-main-tenis-ngaku-senang-dengan-table-tennis-okezone-2023-dl5NOurA9x.jpg
Alfin Habib Mahir Main Tenis, Ngaku Senang dengan Table Tennis Okezone 2023
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement