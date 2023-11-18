Table Tennis Okezone 2023 Hadir di UNJ, Bikin Penonton Terhibur

TABLE Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023) berjalan dengan meriah. Acara ini melibatkan 33 tim yang berasal dari corporate dan government.

Acaranya ini dihadiri oleh penonton dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat sekitar tempat penyelenggaraan. Tidak hanya itu saja, keseruan ini pun disaksikan secara online melalui streaming welcome page Okezone.com.

Keseruan ini disampaikan langsung oleh Salsa, salah satu warga Bogor yang antusias datang ke GOR UNJ hanya untuk menyaksikan pertandingan tenis meja ini. Karena sangat seru, Salsa yang baru pertama kali menyaksikan pertandingan tenis meja mengaku ketagihan.

“Ini adalah pertama kali acara pertandingan tenis meja yang aku tonton. Setelah nonton ini tuh aku jadi mau menonton pertandingan tenis meja lagi. Karena lumayan menarik sih menurut aku lah,” ucap Salsa saat ditemui di acara Table Tennis Okezone 2023.