Viral di TikTok Masak Daging Pakai Paracetamol, Kenali Bahayanya

BELUM lama ini media sosial dibuat heboh dengan cara masak daging yang tak biasa, yakni menggunakan obat paracetamol. Video itu viral usai di unggah pemilik akun @anggiiewijayanti.

Dalam video itu, terlihat wanita ini tengah memasak olahan daging. Tiba-tiba, dia memasukan obat paracetamol ke dalam masakan daging tersebut. Menurut kesaksikan netizen, hal itu dilakukan untuk membuat daging jadi lebih empuk saat dimakan.

Aksi ini pun membuat TikTokers sekaligus tenaga medis, Ayman Alatas, buka suara. Dia pun ikut heran obat paracetamol digunakan untuk memasak yang diduga bisa membuat daging lebih empuk.

“Aku baru tahu kalau ada kebiasaan empukin daging pakai paracetamol,” kata Ayman, dikutip Sabtu (18/11/2023).

Ayman pun menjelaskan bahayanya menggunakan paracetamol untuk memasak atau mengempukan daging. Obat tersebut bisa mengeluarkan zat berbahaya karena terkena panas dari masakan.

“Kan masakan dipanasin, ada proses-proses tertentu yang malah bisa membuat paracetamolnya itu menghasilkan toxic atau zat beracun,” ujar Ayman.