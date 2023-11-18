Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral di TikTok Masak Daging Pakai Paracetamol, Kenali Bahayanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:05 WIB
Viral di TikTok Masak Daging Pakai Paracetamol, Kenali Bahayanya
Viral masak daging pakai paracetamol. (Foto: TikTok)
A
A
A

BELUM lama ini media sosial dibuat heboh dengan cara masak daging yang tak biasa, yakni menggunakan obat paracetamol. Video itu viral usai di unggah pemilik akun @anggiiewijayanti.

Dalam video itu, terlihat wanita ini tengah memasak olahan daging. Tiba-tiba, dia memasukan obat paracetamol ke dalam masakan daging tersebut. Menurut kesaksikan netizen, hal itu dilakukan untuk membuat daging jadi lebih empuk saat dimakan.

Aksi ini pun membuat TikTokers sekaligus tenaga medis, Ayman Alatas, buka suara. Dia pun ikut heran obat paracetamol digunakan untuk memasak yang diduga bisa membuat daging lebih empuk.

“Aku baru tahu kalau ada kebiasaan empukin daging pakai paracetamol,” kata Ayman, dikutip Sabtu (18/11/2023).

Viral

Ayman pun menjelaskan bahayanya menggunakan paracetamol untuk memasak atau mengempukan daging. Obat tersebut bisa mengeluarkan zat berbahaya karena terkena panas dari masakan.

“Kan masakan dipanasin, ada proses-proses tertentu yang malah bisa membuat paracetamolnya itu menghasilkan toxic atau zat beracun,” ujar Ayman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement