HOME WOMEN LIFE

Nikita Mawarni Bagikan Tips Jaga Kesehatan Suara, Rutin Minum Ramuan Sereh dan Jahe

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:50 WIB
Nikita Mawarni Bagikan Tips Jaga Kesehatan Suara, Rutin Minum Ramuan Sereh dan Jahe
Nikita Mawarni rutin minum ramuan sereh dan jahe. (Foto: Okezone/Nida)
A
A
A

NIKITA Mawarni mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia season 4. Dia pun diketahui keluar menjadi sang juara.

Hal itu layak didapatkan karena Nikita memang memiliki suara merdu. Salah satu rahasia kesehatan suara yang diterapkan oleh Nikita adalah rutinitas meminum ramuan khas berbahan dasar air sereh dan jahe.

"Kalau aku biasanya minum air rebusan dari daun sereh dan jahe. Hampir setiap hari minumnya," ujar Nikita kala ditemui pada acara Table Tennis Okezone 2023, Sabtu (18/11/23).

Selain menjaga kesehatan suara, ramuan sereh dan jahe juga memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan secara keseluruhan. Keduanya dikenal memiliki sifat antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

Uniknya, Nikita juga memiliki rutinitas untuk membawa kencur disaat ingin bernyanyi. Kencur memiliki sensasi rasa hangat di tenggorokan sehingga dapat memberikan rasa nyaman untuk bernyanyi.

"Setiap aku mau perform harus bawa kencur yang dipotong kecil-kecil," ujar Nikita Mawarni.

(Endang Oktaviyanti)

      
