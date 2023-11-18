Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Art Jakarta 2023 Gandeng Seniman Korea Selatan, Ciptakan Karya Seni Thomson 6.1944 S 106.8229 E

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:24 WIB
Art Jakarta 2023 Gandeng Seniman Korea Selatan, Ciptakan Karya Seni Thomson 6.1944 S 106.8229 E
Art Jakarta 2023 gandeng seniman Korea Selatan. (Foto: Giffar)
A
A
A

ART Jakarta 2023 kembali digelar dengan lebih menarik dan istimewa. Salah satunya menggandeng seniman asal Korea, Park Jihyun, di mana membawa nilai Kreativitas Tanpa Batas dengan kerja sama bersama dengan solusi interior Indonesia, TACO.

"Keterlibatan kami di Art Jakarta 2023 terasa semakin istimewa karena berkolaborasi dengan seniman Korea, Park Jihyun, untuk merealisasikan karyanya yang bertajuk Thomson 6.1944 S 106.8229 E, Special Edition of Thomson Series, dengan menggunakan material produk TACO,” kata Vice President Brand Marketing & Corp. Communication TACO Anastasia Tirtabudi.

Pada pekan seni rupa kontemporer internasional ini, Park Jihyun mengubah 6.1944 S 106.8229 E untuk barang habis pakai dan memanfaatkannya untuk digunakan kembali. Di mana hal tersebut tidak lepas dari dukungannya terhadap aksi ramah lingkungan yang dia gaungkan melalui sebuah karya seni.

Dalam karya seninya, secara sistematis dia membongkar dan merakit kembali barang-barang tersebut untuk memberikan makna baru.

Art

Park Jihyun, seniman dan pemilik studio Euljiro Printing Alley di Korea Selatan, kemudian menambahkan bahwa aspirasinya adalah menyatukan Jakarta dan Seoul melalui produk TACO dalam karyanya untuk mendorong sebuah gerakan yang ramah lingkungan di lanskap perkotaan.

“Saya terinspirasi oleh beragam warna, motif, dan tekstur yang dimilikinya. Proses menggabungkan objek dan produk membawa sebuah vibe baru yang tak saya duga, seakan-akan membuka genre baru dalam karya seni yang akan saya tampilkan selama Art Jakarta 2023 berlangsung,” kata Park Jihyun.

(Endang Oktaviyanti)

      
Telusuri berita women lainnya
