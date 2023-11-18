Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Babak TOP 4 MasterChef Indonesia Season 11, Semakin Menantang!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:19 WIB
Babak TOP 4 MasterChef Indonesia Season 11, Semakin Menantang!
Masterchef Indonesia. (Foto: Ist)
A
A
A

Pada episode ke 22 ini, para kontestan akan melakukan offsite challenge. Offsite Challenge kali ini akan dilaksanakan di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (PUSPENERBAD). Ketiga juri sudah siap dengan mengenakan seragam dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Keempat kontestan akan ditantang untuk membuat hidangan untuk ketiga matra TNI dari AD, AL, dan AU. Tidak main-main hidangan harus dibuat sesuai jumlah pasukan tiap angkatan yang hadir. Para kontestan mengaku akan kesulitan membuat hidangan untuk 3 satuan matra dimana jumlahnya lumayan banyak dengan memasak sendirian.

 Masterchef Indonesia

Melihat para kontestan, para juri akhirnya menawarkan untuk mendatangkan bala bantuan. Para juri dengan segera memanggil bala bantuan untuk datang ke tempat kontestan. Tanpa terduga-duga tenyata yang hadir sebagai bala bantuan adalah para kontestan dari MasterChef Indonesia season 1 hingga season 10. Para kontestan kaget tetapi ditambah bahagia karena kedatangan seniornya dari alumni MasterChef Indonesia. Masing-masing kontestan mendapatkan 5 orang bala bantuan.

