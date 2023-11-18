5 Rekomendasi Tempat Hangout di Bogor, Sejuk dengan Pemandangan

BOGOR tidak hanya dikenal dengan Kota Hujan, juga kuliner yang tak pernah habis. Kamu yang berkunjung ke kawasan ini tentu akan dimanjakan dengan sejumlah tempat dengan nuansa yang beragam.

Ada yang di tengah kota hingga menyuguhkan pemandangan bebas yang bikin mata kamu segar. Jadi, kamu tidak hanya menikmati hidangan yang lezat, juga suasanya yang nyaman.

BACA JUGA: 5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kelapa Gading

Sangat cocok pula bagi kamu yang ingin menghabiskan waktu usai menjalani padatnya aktivitas.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (18/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di Bogor.

1. The Lake House

(Foto: Instagram @thelakehouse.id)

The Lake House tidak hanya menyediakan aneka menu makanan yang istimewa, tetapi juga suasana tempat yang begitu menarik.

Bagaimana tidak, lokasi The Lake House sangat asri dengan dikelilingi oleh pohon-pohon dan danau di depannya. Keindahan alam itu juga bisa kamu nikmati secara langsung karena mereka menyediakan arena outdoor.

Restoran ini buka pada pukul 11.00 - 20.00 WIB yang berlokasi di Jl. Taman Safari No. 101 C, Tugu Sel. Kecamatan Cisarua, Bogor.

2. Two Stories Cafe & Lounge

(Foto: Instagram @2storiesbogor)

Mengambil tema rustic dan industrial, Two Stories Cafe & Lounge menjadi tempat nongkrong di Bogor yang layak kamu kunjungi. Meja dan kursi di kafe ini terbuat dari kayu dengan interior serba cokelat.

Menu yang tersedia di kafe ini cukup beragam, mulai dari western sampai asia. Kafe ini terletak di Jalan Pjajaran Indah 5 Nomor 7, Bogor Timur.