Nikita Mawarni Ajak Penonton Table Tennis Okezone 2023 Bergoyang Lewat Lagu Rungkad

Nikita Mawarni turut memeriahkan Table Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu, (18/11/2023).

Dia tampil usai laga eksebisi sebagai laga pembuka dari pertandingan tenis meja yang diikuti 33 tim dari Corporate and Government ini.

Usai diajak bergalau ria bersama Nuca dan Vionita, penonton mendadak dibawa bersenang-senang bersama dengan gaya menggemaskan jebolan The Voice Kids Indonesia yang satu ini.

Sejak lagu pertama miliknya berjudul Pangeran Datang, gaya centil dengan suara khas yang menggemaskan ala Nikita Mawarni seolah memecah ketegangan peserta yang sedang bersiap-siap untuk bertanding. Interaksi Nikita Mawarni yang menyapa para peserta pun menjadikan suasana semakin meriah.

Tak berhenti sampai disitu, menutup penampilannya, Nikita mengajak seisi GOR UNJ bergoyang dengan lagu Rungkad yang dipopulerkan oleh Happy Asmara.

BACA JUGA:

Penampilan Nikita yang begitu enerjik begitu menghibur peserta yang tengah melakukan pemanasan jelang laga yang akan segera berlangsung. Nikita juga sempat melambaikan tangannya ke arah penonton yang ikut menyemangati para peserta dari tribun penonton.