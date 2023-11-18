Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penampilan Special Nuca, Sapa Fans di Table Tennis Okezone 2023

Clarissa Andarini , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:06 WIB
Penampilan Special Nuca, Sapa Fans di Table Tennis Okezone 2023
Penampilan Nuca. (Foto: Ist)
A
A
A

Raja Giannuca atau akrab disapa dengan Nuca. Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim 10 ini turut hadir untuk menghibur pada acara Table Tennis Okezone 2023, yang diselenggarakan pada Sabtu, 18 November 2023, di GOR UNJ.

Pada penampilan kali ini Nuca berhasil menarik antusiame penggemar yang turut meramaikan acara Table Tennis Okezone 2023, dengan membawakan beberapa lagu populernya.

 Nuca

Lagu pertama yang dibawakan oleh Nuca, yaitu Sampai Kita Tua yang merupakan single terakhir yang dikeluarkan Nuca pada bulan Juni lalu. Serta pada penampilan keduanya, Nuca membawakan lagu Aku Yang Salah yang berhasil membuat para fans merasakan perasaan galau.

 BACA JUGA:

Melalui penampilan spesial ini, Nuca mengaku bahwa dirinya sangat senang dan menikmati acara Table Tennis yang diselenggarakan oleh Okezone.

"Acaranya seru dan menyenangkan, apa lagi dengan adanya bapak menteri kemenpora iku main bikin nguji mental juga", ungkap Nuca melalui sesi wawancara singkat.

 BACA JUGA:

Disisi lain Nuca juga merasa senang karena sebagai seorang musisi, dirinya turut berpartisipasi dan memberikan hiburan kepada para peserta dan juga fans.

Perasaan senang juga turut dirasakan oleh para fans Nuca yang kerap disapa dengan Sobat Nuca, yang turut meramaikan acara Table Tennis dan menyaksikan penampilan spesial dari Nuca.

