Nuca dan Vionita Meriahkan Table Tennis Okezone 2023, Bawakan Lagu-Lagu Andalan

Raja Giannuca alias Nuca dan Vionita Sihombing turut memeriahkan Table Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu, (18/11/2023). Keduanya tampil sebagai pembuka sebelum laga eksebisi tenis meja dimulai.

Nuca tampil gagah dengan gitar yang dibawanya. Tampil dengan nuansa musik akustik, Nuca berhasil mengajak seisi GOR UNJ bernyanyi bersama tanpa dikomando lewat lagu Sampai Kita Tua miliknya.

Nuca pun menutup penampilannya dengan lagu duetnya bersama Mahalini yang berjudul Aku Yang Salah. Meski bak lagu 'wajib' yang menemani suasana galau dan sendu para pendengarnya, dalam suasana meriah sekalipun lagu ini tetap sukses membuat penonton bernyanyi bersama.

"Aku mau mengajak bergalau, kalau lagi bahagia tetap bernyanyi sekeras mungkin," ujar Nuca mengawali lagu Aku yang Salah.

Selain Nuca, Vionita Sihombing juga membawa lagu andalannya di penampilannya kali ini. Dia membawakan lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu yang ternyata begitu akrab di telinga para penonton sehingga membuat mereka ikut terhanyut suasana dan bernyanyi bersama.

Ijinkan Aku Menyayangimu yang menjadi salah satu lagu pamunngkasnnya di ajang The Voice Indonesia pun turut dibawakannya di Table Tennis Okezone 2023. Vionita sengaja membawakan dua lagu tersebut agar peserta ikut bernyanyi bersamanya.