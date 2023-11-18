Tanggal 19 November 2023 Hari Apa?

TANGGAL 19 November 2023 jatuh pada Minggu. Ada dua momen yang terjadi pada tanggal ini.

Pertama diperingati sebagai Hari Jurnalis Internasional. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 19 November 2023.

Hari Jurnalis Internasional

Hari Jurnalis Internasional ada untuk dipersembahkan kepada para jurnalis yang sudah bekerja keras demi kepentingan banyak orang. Melansir National Today, profesi jurnalis atau wartawan sudah ada sejak Dinasti Han di Tiongkok, di mana memanfaatkan buletin berita yang diterbitkan secara rutin.