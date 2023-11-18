Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Kampung Jawa di Sarawak Malaysia, Suasananya Asri dan Menenangkan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:43 WIB
Intip Kampung Jawa di Sarawak Malaysia, Suasananya Asri dan Menenangkan
Kampung Jawa di Sarawak, Malaysia. (Youtube Kacong Explorer)
A
A
A

KAMPUNG Jawa bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Perkampungan yang dihuni masyarakat dari Pulau Jawa sejak era kolonial Eropa tersebut tampak begitu asri layaknya permukiman di Indonesia.

Menurut riwayat, pada abad 19, penjajah Eropa mengirim para pekerja dari Jawa ke Sarawak untuk dipekerjakan pada perkebunan dan usaha lainnya. Mereka kemudian menetap dan membuat permukiman di situ.

Migrasi orang Jawa ke Malaysia sudah terjadi sejak 1870 dan salah satu tujuannya adalah Sarawak.

Saluran YouTube Kacong Explorer menampilkan reportase langsung ke Kampung Jawa di Sarawak atau dengan nama lain disebut Kampung Sri Arjuna Lorong 16.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/406/3030626/kuala_lumpur_malaysia-vCEc_large.JPG
Penipuan Modus AI Marak di Malaysia, Traveler Wajib Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/408/2963294/3-wisata-medis-unggulan-di-malaysia-bisa-piknik-sambil-check-up-kesehatan-S78joz40xU.jpg
3 Wisata Medis Unggulan di Malaysia, Bisa Piknik Sambil Check-up Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936868/mengenal-mdac-formulir-yang-wajib-diisi-turis-asing-saat-masuk-malaysia-iKSPZqqWy4.jpg
Mengenal MDAC, Formulir yang Wajib Diisi Turis Asing saat Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/406/2929725/malaysia-bebaskan-visa-bagi-turis-dari-china-dan-india-BIVorsg8Cw.jpg
Malaysia Bebaskan Visa bagi Turis dari China dan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/408/2913173/3-destinasi-wisata-di-malaysia-yang-cocok-buat-pencinta-alam-dan-kuliner-m1IlomeSmF.jpg
3 Destinasi Wisata di Malaysia yang Cocok buat Pencinta Alam dan Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/408/2911726/jelalah-perak-penang-malaysia-ini-4-destinasi-wisata-seru-yang-bisa-dinikmati-SGbTBgNaOo.jpg
Jelajah Perak-Penang Malaysia, Ini 4 Destinasi Wisata Seru yang Bisa Dinikmati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement