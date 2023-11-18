Intip Kampung Jawa di Sarawak Malaysia, Suasananya Asri dan Menenangkan

KAMPUNG Jawa bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Perkampungan yang dihuni masyarakat dari Pulau Jawa sejak era kolonial Eropa tersebut tampak begitu asri layaknya permukiman di Indonesia.

Menurut riwayat, pada abad 19, penjajah Eropa mengirim para pekerja dari Jawa ke Sarawak untuk dipekerjakan pada perkebunan dan usaha lainnya. Mereka kemudian menetap dan membuat permukiman di situ.

Migrasi orang Jawa ke Malaysia sudah terjadi sejak 1870 dan salah satu tujuannya adalah Sarawak.

Saluran YouTube Kacong Explorer menampilkan reportase langsung ke Kampung Jawa di Sarawak atau dengan nama lain disebut Kampung Sri Arjuna Lorong 16.