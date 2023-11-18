4 Manfaat Seledri bagi Kesehatan, Salah Satunya Tingkatkan Jumlah Sperma

SELEDRI merupakan sayur yang sering digunakan sebagai bahan pelengkap dalam berbagai masakan salah satunya pada bakso, soto, ataupun sayur sop.

Manfaat seledri bagi kesehatan sangat banyak. Seledri mengandung hampir 95% air dengan vitamin, mineral, dan serat yang baik. Vitamin dan mineral, serta senyawa pada seledri inilah yang punya manfaat kesehatan yang luar biasa.

Apa saja manfaat seledri bagi kesehatan? Berikut ulasannya dikutip dari laman Pharmeasy,

1. Meningkatkan jumlah dan aktivitas sperma

Penelitian menunjukkan bahwa seledri memiliki perlindungan terhadap zat yang dapat merusak jumlah sperma.

Manfaat seledri untuk sperma sangat penting, karena ekstrak seledri meningkatkan kinerja seksual dan meningkatkan jumlah sperma. Hal ini mungkin karena tampaknya memiliki efek penghambatan terhadap radikal bebas, yang dapat berdampak buruk pada kesuburan. Manfaat seledri bagi pria karena meningkatkan sekresi testosteron, hormon pria.

2. Mengurangi risiko kanker

Seledri kaya akan antioksidan yang dapat membantu mengurangi risiko kanker. Seledri mengandung dua senyawa anti kanker yang kuat, apigenin dan luteolin yang mendorong penghancuran radikal bebas dan mendorong kematian sel kanker.

Seledri memiliki kandungan poliasetilen bioaktif, dimana senyawa ini berpotensi mencegah berbagai pembentukan sel kanker. Seledri bermanfaat untuk melindungi seseorang dari kanker pankreas dan payudara.

3. Menurunkan tingkat tekanan darah tinggi

Seledri mengandung sejumlah besar fitokimia yang dikenal sebagai phthalides. Senyawa ini melemaskan otot-otot arteri dan meningkatkan aliran darah.

Sesuai pengobatan Tiongkok, seledri dan ekstraknya membantu menurunkan tekanan darah. Kaya akan nitrat yang juga membantu mengendurkan otot polos pembuluh darah.